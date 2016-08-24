欧股上涨 房屋建筑类股和矿业股领升

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦8月23日 - 欧洲股市周二上涨，房屋建筑类股引领市场走坚，矿业股在昨日下跌后反弹。
英国第二大房屋建筑商Persimmon (PSN.L)劲涨4.2%，此前该公司报告其新屋预订年率自7月初以来按年增长17%。一些建筑商曾警告称，6月英国公投退欧可能导致地产市场放缓。
同业Taylor Wimpey (TW.L)、Barratt Developments(BDEV.L)和Bellway(BWY.L)攀升4-6.1%不等。
欧洲基本资源指数急涨2.6%，是涨幅居首的板块。必和必拓(BLT.L)、嘉能可(GLEN.L)和英美资源(AAL.L)升幅介乎3-4.9%。
泛欧STOXX 600指数收高0.9%，德股DAX指数.GDAXI上涨0.9%，法股CAC指数.FCHI升0.7%，受助于经济数据良好。
法国经济活动加速至去年11月巴黎恐袭前的水准。德国经济成长放缓，但整体情况仍然强劲，暗示欧洲最大经济体经济继续扩张。
周二公布的第三份调查显示，欧元区经济活动基本持稳，但制造业可能在9月面临更加困难的环境，因新订单下降。
意大利裕信银行(CRDI.MI)劲升6.6%，因市场臆测，该行接近出售其在波兰的银行Bank PekaoPEO.WA的剩余持股，以改善资产负债表状况。
其他意大利银行股也上升，扶助意大利FTSE MIB指数.FTMIB 上涨2.5%，跑赢其他欧洲市场。英国富时100指数收高0.59%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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