欧股脱离高位基本收平 此前美国发布令人失望的数据

路透米兰9月1日 - 欧洲股市周四收盘持平，制药和石油类股施压，银行类股受助于美国收紧货币政策预期，延续近期升势。
泛欧STOXX 600指数收高0.04%，回吐稍早涨幅，此前美国制造业数据令人失望，使投资人对美国经济力道产生一些疑虑。
“如果美国经济不行了，前景可不太好，”Anthilia Capital Partners基金经理Giuseppe Sersale称，“调查没有增强急于升息的预期，但明天还有就业数据。”
上周美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员发表鹰派讲话，增强了最快于9月升息的预期，美联储副主席费舍尔称，周五发布的8月就业报告是关键。
基于这一预期，欧元兑美元已下跌，提振欧洲股市，欧洲银行类股上涨，跟上美国银行股的上涨步伐，因预计升息会减少银行业利润压力。
欧洲STOXX银行股指数上涨0.8%，连涨第三日。尽管反弹，许多投资者仍担心银行业前景。该行业一直仍受困于低增长和资本短缺。
德国商业银行 (CBKG.DE)上涨2.2%，领涨德国DAX指数.GDAXI。该股受助于本周有消息称，其最大竞争对手德意志银行(DBKGn.DE)最近在寻求两家银行合并的可能性。
德国监管机构周四称，银行合并可能帮助减少成本，但不是解决银行业问题的灵丹妙药。银行业正处于欧洲央行实施负利率时代。
欧洲STOXX医疗保健类股跌幅最大，延续近期的跌势，因担心在美国的定价压力。罗氏(ROG.S)、诺华(NOVN.S) 、阿斯利康(AstraZeneca) (AZN.L)、 葛兰素药厂 (GSK.L)等制药权重类股跌幅在0.96-2.4%之间。
油气类股下跌0.7%，此前油价急挫逾2%，因投资者不再理会石油输出国组织(OPEC)可能冻产的传闻，转而关注美国原油库存不断增长。
英股富时100指数.FTSE收低0.52%，法股CAC指数.FCHI微升0.03%，德股DAX指数.GDAXI下滑0.55%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)