欧股收低 因拜耳回吐收购孟山都后录得的涨幅

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦9月14日 - 欧洲股市周三微幅收跌，回吐稍早录得的涨幅，因原油和奢侈品类股下跌，且拜耳(BAYGn.DE)从高位回落，此前拜耳达成以660亿美元收购孟山都(MON.N)的交易。
拜耳收涨仅0.3%，在收购孟山都的交易公布后，拜耳股价最多上涨4.7%。
拜耳以每股128美元的现金价格收购孟山都，出价低于许多分析师的预期，一些分析师表示，交易将扶助拜耳保持其竞争地位。
STOXX 600指数收跌0.1%，因油价跌势加剧，拉低能源股。
这是欧洲股市连续第五天下跌，延续近期的疲弱走势，市场担心央行政策的有效性，导致全球市场近期遭到抛售。
奢侈品类股下跌，法国Hermes (HRMS.PA)劲跌8.8%，此前该公司称，从明年开始停止公布全年销售增长预估，因为贸易环境不确定。
瑞士手表生产商Richemont (CFR.S)大跌3.9%，此前公布在截至8月的五个月内销售下滑13%，拖累同业斯沃琪(Swatch)股价下跌。
英股富时100指数.FTSE收涨0.12%，法股CAC-40指数.FCHI收挫0.39%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.08%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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