欧洲股市触及2013年收盘低位

LME考虑改革交易结构 突显会员之间分歧重重
路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)正在考虑改革其复杂的交易结构，以吸引资金并扭转成交量下降的趋势。这令希望改革的会员与不希望改革的核心传统会员之间的分歧暴露无遗。
* FTSEurofirst 300指数下跌0.3%至2013年收盘低点
* Euro STOXX 50跌0.7%
* 赛诺菲公布获利预警后,股价大跌
路透2月7日 - 欧洲两大股指周四跌至2013年收盘低位,因赛诺菲(SASY.PA)公布令人失望的业绩后股价下挫,以及持续忧虑经济前景.
不过,多数投资者预计股市下跌的持续时间将相对较短,且跌幅较浅.基金仍寻求将资金投入较高收益率的股票中,而非选择债券.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%,报1,148.28点,为12月31日以来最低水准.
欧元区蓝筹股Euro STOXX 50.STOXX50E指数下跌0.7%,报2,597.92点,为12月初迄今最低收位.
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,经济疲弱将会继续在2013年的早段拖累该地区.部分交易商将此视为卖出的线索.
"我估计未来几周,欧洲股市将有可能再下跌2到3%."Clairinvest基金经理Ion-Marc Valahu表示.
"不过我并不认为会有比较大的跌幅.我只是说,两到三周内可能会出现盘整走势."
从2012年6月到今年1月,Euro STOXX 50指数大幅上涨了约30%,因市场预期德拉吉去年承诺将保护欧元不受债务危机影响之后,欧洲出现严重经济崩溃的风险已经减弱.
自那以后,许多投资者都在寻找逢高了结获利的理由,而企业业绩乏善足陈以及持续担忧欧洲经济疲弱,已经让一些人出脱股票.
法国制药商赛诺菲警告今年获利恐会下滑.股价下挫4%,并将泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数拖低0.77点.
相比之下,挪威银行DNB(DNB.OL)大幅上升7.3%,并领涨FTSEurofirst 300指数,此前该行公布的获利高于预期.
根据汤森路透Starmine数据,迄今为止泛欧STOXX 600指数公布业绩的成份股企业中,有38%都不及市场预估.
瑞士银行Reyl投资长Francois Savary称,他在等待欧洲股市进一步下跌,之后才会重新入场.他并表示,在Euro STOXX 50指数跌到2,545点时,或会买入.
"我们在等待2月股市出现更多盘整."Savary称.
一些交易商预计,欧洲股市将在2月呈横盘整理,因意大利大选结果的不确定性,不过将在接近第一季度末时重拾涨势.
英国富时100指数.FTSE下跌1.06%,报6,228.42点;德国DAX指数.GDAXI上涨0.13%,报7,590.85点;法国CAC-40指数.FCHI下跌1.15%,报3,601.05点.(完)
(编译 洪曦; 审校 利棣儿)
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