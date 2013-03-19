欧洲股市连续第二日收低 受累于塞浦路斯问题

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.4%

* 隐含波动率创下一年半以来最大两日涨幅

* 分析师认为银行股普遍回调后出现一些机会

路透伦敦3月19日 - 欧洲股市周二连续第二个交易日收低，塞浦路斯可能拒绝救助令投资者不安，这或许导致银行破产且波及至欧元区。

人们普遍预计塞浦路斯国会将在周二投票中拒绝100亿欧元的救助方案，分析师称，如果没有这些金援，塞浦路斯可能将面临债务违约，甚至退出欧元区。

由于塞浦路斯股市休市，希腊成为该地区股市中受创最严重的，重挫3.9%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.4%，报1,194.91点，盘中交投震荡。

欧元区EuroSTOXX 50指数.STOXX50E下滑1.1%。

VSTOXX隐含波动率指数.V2TX上涨，创下一年半以来最大两日涨幅，本周迄今累计升37%，因投资者选择押注/或对冲股市进一步下跌。

银行股表现最差，欧元区银行股STOXX指数.SX7E大跌4%至三个月来最低盘中低位，因人们担心塞浦路斯情势可能促使投资者将资金从意大利和西班牙撤出。

一些分析师认为，普遍抛盘可能为那些对南欧较少敞口的银行股带来一些潜在买入机会，甚至可能使其成为该地区的相对赢家。

但长线投资者仍大致持观望态度，他们注意到欧洲股市仍有支撑背景，其中包括央行的刺激政策，高派息率，以及相对有吸引力的估值，上述因素带动泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上周触及四年半高位。

英国富时100指数.FTSE收跌0.26%至6,441.32点。德国DAX指数.GDAXI跌0.79%报7,947.79点。法国股市CAC 40指数.FCHI下挫1.3%报3,775.75点。(完)

(编译 于春红; 审校 母红)

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