欧洲股市周五跌至两个月低点

* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均跌0.2%

* FTSEurofirst 300指数两周大跌4.8%

* PSA标致雪铁龙续挫，因通用汽车售股

路透巴黎12月13日 -欧洲股市周五在淡静交投中小跌，两周下挫近5%，因投资人在下周美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策会议前仍不安。

近期美国公布的经济数据强劲，引发市场臆测美联储可能早至下周开始缩减购债。这促使投资人对风险资产锁定获利，央行大规模挹注流动性令风险资产受益良多。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收低0.2%，报1,242.68点，盘中一度触及两个月低点。

该指数今年前11个月大涨15%，但之后重挫约4.8%，为六个月最大跌幅。

“尽管近期市场下挫创造了买入的良机，但暂时来说，我们要等到下周美联储会议后才再度入市，”BarclaysFrance董事FranklinPichard表示。

欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E回落0.2%，报2,921.92点。

欧洲各大市场中，英国富时100指数.FTSE回落0.08%，报6,439.96点；德国DAX指数.GDAXI收挫0.12%，报9,006.46点。法国CAC指数.FCHI收跌0.23%，报4,059.71点。

法国车商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)暴跌12%，昨日通用汽车(GM.N)宣布以大幅折让出售所持标致雪铁龙7%的股权。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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