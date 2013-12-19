欧洲股市劲扬近2% 美联储温和减债提振市场人气

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.8%，Euro STOXX 50指数攀升1.9%
* 美联储寻求缓解缩减购债的影响，提振市场人气
* FTSEurofirst指数可能录得4月以来最大单周涨幅
路透伦敦12月19日 -欧洲股市周四录得三个月来最大单日涨幅，美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三宣布，由于经济增强，决定开始逐步撤走刺激举措，但幅度较很多人预期的更为温和。
美联储温和缩减每月购债规模，同时声称美国经济复苏累积动能。
美联储还暗示，将在较之前承诺更长的时间内保持指标利率在低位，这也有助于缓解缩减购债对市场造成的冲击。
景气循环股领涨，其中旅游休闲类股.SXTP、媒体类股.SXMP、金融服务类股.SXFP以及保险类股.SXIP均上涨超过2%。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收涨1.8%，报1,281.87点，为9月以来最大单日涨幅。
该指数本周迄今累积攀升3.2%，可能录得4月以来最大单周升幅，年内涨幅达到13%。
Euro STOXX 50指数.STOXX50E收升1.9%，报3,031.05点，EuroSTOXX波动性指数.V2TX回落10.5%，为10月以来最大单日跌幅。
在一系列喜忧参半的美国数据公布后，欧洲股市在下午的交易中一度削减涨幅。数据显示，美国上周初请失业金人口大幅增加。
英国富时100指数.FTSE收高1.43%，报6,584.70点；德国DAX指数.GDAXI收涨1.68%，报9,335.74点；法国CAC指数.FCHI上扬1.64%，报4,117.03点。(完)
(编译 母红; 审校 张明钧)
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