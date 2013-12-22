欧洲股市周五收涨 该周录得八个月来最大周度涨幅

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.5%

* 录得4月以来最大周度涨幅

路透伦敦12月20日 -欧洲股市周五上扬，本周录得八个月来最大单周涨幅，游轮营运商Carnival在公布强于预期的业绩后上扬，另外，美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策前景更加明朗也提振整体市场人气。

美联储本周表示，将每月购债规模缩减100亿美元，但暗示保持低利率的时间将长于之前的预期，以缓解缩减购债对市场造成的冲击。

尽管美联储行动的时间早于很多人的预期，但市场有充裕的时间来为此作准备，联储在今年5月就首次暗示将开始撤走刺激举措。另外，联储的决定消除了使很多投资者离场观望的不确定性。

周五公布的美国成长数据强劲，使投资者相信全球最大经济体美国能经受得住缩减刺激规模造成的影响。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收涨0.5%，报1,287.61点。该指数本周上扬3.6%，为4月以来最大周度涨幅。

Carnival(CCL.L)涨幅居前，劲升3.3%，昨日该公司公布的业绩超预期，促使数家券商上调其评级。

大盘技术前景改善，为EuroSTOXX50指数进一步走高敞开了大门。该指数今日收涨0.6%，报3,049.35点。本周攀升4.4%，升穿目前位于3,026点的50日移动均线。

英国富时100指数.FTSE收高0.33%，报6,606.58点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.69%，报9,400.18点；法国CAC指数.FCHI上扬0.4%，报4,193.77点。(完)

(编译 母红; 审校 张明钧)

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