欧洲股市小幅反弹 因油价重挫限制涨幅

路透伦敦12月7日 - 欧洲股市周一小幅反弹，因油价逼近七年低点，拖累油股大跌，且伊莱克斯(Electrolux)(ELUXb.ST)购买通用电气(GE.N)家电业务的交易落空，股价重挫。这限制了欧股的反弹力度。

在上周五石油输出国组织(OPEC)政策会议未能就减产达成一致后，油价大跌。

Repsol (REP.MC), 荷兰皇家壳牌(RDSa.L), BP (BP.L)和Statoil (STL.OL)跌幅介乎2.9-5.6%。

“目前我关注的一点是油市，上周五OPEC会议没有结果。油价可能在更长的时间内进一步下滑，因此能源股将面临挑战,”Hargreaves Lansdown被动投资部门主管Adam Laird表示。

不过伊莱克斯跌幅最大，暴挫13.4%，此前通用电气终止了同该公司价值33亿美元的协议。7月，美国司法部要求一联邦法庭阻止该协议，因担心会推高家电售价。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.4%，收报1,464.04点。

涨幅居前个股中，航太集团空中客车(AIR.PA)劲扬近3%，此前该公司公布订单超过一千架。

JP Morgan Cazenove的股市策略师Mislav Matejka预计，欧股将从上周欧洲央行令人失望的决定中反弹，因欧洲经济复苏迹象和预期投资人乐见美国升息。

不过他也表示，逢高出货，获利了结可能是未来良好的投资策略。

英国富时100指数.FTSE下滑0.24%，收报6,223.52点。德国DAX指数.GDAXI上扬1.25%，报10,886.09点。法国CAC指数.FCHI大涨0.88%，报4,756.41点。(完)