欧股下跌 因欧洲央行总裁德拉吉称没有讨论延长刺激计划

路透伦敦9月8日 - 欧洲股市周四下跌，在欧洲央行维持其刺激计划时间表不变和总裁德拉吉称没有讨论延续购债计划后，欧股转至平盘以下。

欧洲央行周四维持利率在纪录低位不变，并保留了进一步加大刺激力度的可能性，但对下一次行动的时机和方式三缄其口，令原本预计央行会毫不犹豫地采取鸽派立场的投资者倍感失望。

在德拉吉称会议上没有讨论延长购债计划后，STOXX 600指数应声降至日内低位，欧元上涨。

“看来近期调查和通胀数据恶化不足以驱使欧洲央行追加宽松政策。今日央行维持政策不变，并不是太令人意外，鉴于欧洲央行一直采取从容不迫的态度，我们原本就预计央行将发表一些言论，扶助市场为央行今年稍晚行动作准备，”State Street Global Markets的EMEA宏观策略部门主管Timothy Graf说。

STOXX 600指数收低0.3%，从近八个月高位下跌，但收位高于日内低位。

Pearson (PSON.L)跌幅居首，大跌7.7%，因美国同业John Wiley的业绩令人失望。

芯片制造业也下跌，奥地利Microsystems (AMS.S), 艾司摩尔(ASML) (ASML.AS)和Dialog Semiconductor(DLGS.DE)急跌3.6-4.9%不等，此前苹果发布新款iPhone，分析师称新款iPhone没有很大惊喜。

英国软件公司Micro Focus (MCRO.L)急升14.7%，是表现最好的STOXX 600指数成份股，该公司和惠普企业(HPE)周三称，惠普企业将进行业务拆分，将非核心软件资产与Micro Focus合并，该笔交易价值88亿美元。

英股富时100指数.FTSE收高0.18%，法股CAC-40指数.FCHI收低0.34%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.72%。(完)