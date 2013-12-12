欧洲股市延续两周跌势收低 因担忧美联储提前缩减购债

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.9%，Euro STOXX 50指数回落0.7%

* Euro STOXX 50指数测试位于100日移动均线的支撑位

* PSA标致雪铁龙可能进一步走低，因通用出售所持股权

路透巴黎12月12日 -欧洲股市周四延续两周连跌收低，因投资者锁定获利，且警惕美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能很快开始缩减刺激规模。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.9%，报1,244.66点，为10月中以来最低。

截至11月底，该指数年内累积上扬15%，之后下跌4.5%，为六个月来最大跌幅。

欧洲股市尾盘缩减跌幅，因数据显示，美国上周初请失业金人口增加，逆转了之前三周持续减少的趋势。

美国国会周二达成的临时性预算协议引发市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能最早在下周会议上开始缩减刺激规模。

投资者人气周四受创，因数据显示，10月欧元区工业生产降幅为逾一年来最大，显示该地区经济复苏仍然脆弱。

欧洲各大市场中，英国富时100指数.FTSE回落0.96%，报6,445.25点；德国DAX指数.GDAXI收挫0.66%，报9,017.00点。法国CAC指数.FCHI收跌0.43%，报4,069.12点。

欧元区绩优股指数Euro STOXX50指数.STOXX50E回落0.7%，报2,928.12点，盘中触及位于100日移动均线切入位2,926.19点的关键支撑位。跌穿该水平，将触发技术利空信号。

Psigma Investment Management的基金经理Tim Gregory认为，此轮回调是买入良机。

周四公布的一项路透调查显示，分析师和基金经理预计，2014年欧洲股市将延续劲扬之势，受助于对经济更持续复苏的乐观人气，以及欧洲央行将在较长时间内保持宽松货币政策的前景。

不过，法国车商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)急挫7.6%，之前该公司宣布一项大规模减计，并证实正考虑增资。

该股周五可能进一步走低，因欧洲市场收盘后，通用汽车(GM.N)表示，将向机构投资者全数出售所持标致雪铁龙7%的股权。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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