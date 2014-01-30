欧股跌至六周低位 因忧虑新兴市场和美联储政策声明

专访：LME希望采取新定价机制 提高月度合约流动性--行政总裁
路透伦敦4月26日 - 伦敦金属交易所(LME)新任行政总裁张柏廉(Matt Chamberlain)对路透表示，LME希望参考其他合约交易情况来确定按月结算合约的价格，以此提高其流动性、吸引资金流入并扭转交易量下滑的势头。
* FTS Eurofirst 300指数下滑0.6%，EuroSTOXX 50指数下跌0.9%
* Euro STOXX 50指数跌穿100日移动均线支撑位，德国DAX指数跌穿50日移动均线
路透伦敦1月29日 -欧洲股市周三跌至六周低位，跌穿技术支撑位，因企业季报疲弱，且担忧美国再次缩减货币刺激计划将令新兴市场的抛售潮加剧。
欧洲汽车制造商，基金经理和其他企业的重要收入来源-新兴市场近日受到重创，原因是新兴市场的地区性问题，以及预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将月度购债规模再缩减100亿美元。
分析师表示，美联储在1900GMT公布的政策声明将可能令一些新兴国家的金融问题暴露出来，因外资将流出新兴市场，且这些国家的借贷成本上升。
这将蚕食在新兴市场有敞口的国际企业的营收，以至拖累诸如Euro STOXX 50指数等股指，Euro STOXX50指数成份股企业有三分之一的营收是来自新兴市场。
Euro STOXX 50指数.STOXX50E收跌0.9%，至3,011.45点，为12中来最低收位。
Euro STOXX50指数跌穿了最后在3,014.08点切入位的100日移动均线切入位，此为关键技术支撑位，曾在本周稍早支撑了市场。
泛欧绩优股FTS Euro first 300指数.FTEU3下滑0.63%，报1,289.94点。
欧洲指数中，德国DAX指数.GDAXI跌幅居前，下挫0.75%，报9,336.73点，跌穿50日移动均线。
“从技术图表而言，至少DAX指数，跌穿了在9,350点的支撑位，所以我们不得不接受该指数仍在修正...且对美联储可能缩减购债和新兴市场的忧虑犹在，”Close Brothers Seydler交易部主管Oliver Roth说。
英国富时100指数.FTSE收低0.43%，报6,544.28点；法国CAC-40指数.FCHI下滑0.68%，报4,156.98点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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