欧洲股市从五年半高位回落

* FTS Eurofirst 300指数下跌1.3%，从五年半高位回落

* 由Bouygues和Iliad领跌，Numericable因SFR交易而暴涨

* Raiffeisen下滑，因乌克兰紧张局势升级

路透伦敦4月7日 - 欧洲股市周一下跌，之前三周上涨。今日由法国企业Iliad (ILD.PA)和Bouygues(BOUY.PA)领跌，因Bouygues向Vivendi(VIV.PA)旗下SFR电信分支提出的并购提议落败，预期将损害Iliad和Bouygues企业盈利。

NumericableNUME.PA成功并购SFR后，Numericable股价暴涨14.8%，Bouygues大跌6%，Iliad急跌5.5%。

Bouygues今年迄今上升12.9%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E同期上涨3.9%。

Iliad投资者感到失望，因为Iliad已同意，如果Bouygues并购SFR成功，将买入Bouygues移动网络和一些频谱。

Iliad在STOXX Europe 600科技指数.SX8P中跌幅最大，该指数下挫2%。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3下挫1.3%，收报1,335.90点，从周五触及的五年半高位回落，且录得一个月来最大单日跌幅。

FTSEurofirst 300指数下跌，之前连涨三周，从3月低位已反弹5.3%。

市场仍容易受到乌克兰和俄罗斯情势发展所影响，在俄罗斯有敞口的Raiffeisen Bank(RBIV.VI)周一下挫4.1%。支持俄罗斯的示威者在乌克兰东部城市夺得武器后，Raiffeisen Bank扩大跌幅。

Euro STOXX 50波动率指数.V2TX跳升10.5%，暗示投资者风险厌恶情绪急升。

英国富时100指数.FTSE收跌1.09%，报6,622.84点；德国DAX指数.GDAXI下挫1.91%，报9,510.85点；法国CAC-40指数.FCHI收低1.08%，报4,436.08点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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