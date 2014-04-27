欧股收低 因乌克兰危机恶化

* FTSEurofirst 300指数跌0.8%

* Euro STOXX 50指数跌1.3%

* 德股再度跑输，因乌克兰忧虑

* 德意志银行受增资报导拖累

路透伦敦/巴黎4月25日 -德国股市周五领跌欧洲股市，因乌克兰暴力冲突的新迹象殃及市场信心，尽管企业购并活动仍支撑股市。

乌克兰周四杀死五名亲俄反对派，促使俄罗斯在边境附近发起军演。美国周五回应，如果俄罗斯行动升级，将同欧洲同盟对俄实施进一步制裁。

乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)指责俄罗斯试图通过在“军事上和政治上”占领乌克兰，以发起第三次世界大战。这是他使用的最为强硬的措辞。

德国DAX指数.GDAXI收低1.54%，报9,401.55点。投资人认为在欧洲市场中，德股最易受乌克兰危机影响。

多年表现一直超过欧洲其它股市的德股今年迄今下滑1.6%，法股CAC 40指数同期升3.4%，意大利股市升13%。

德意志银行(DBKGn.DE)在绩优股中跌幅居前，下挫2%，因报导称该行可能今年要增资多达50亿欧元，以应对欧洲压力测试和新的资本规定。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收挫0.8%，报1,332.83点，本月稍早该指数触及近六年高位。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E大跌1.3%，报3,147.40点。

英国富时100指数.FTSE收低0.26%，报6,685.69点；法国CAC-40指数.FCHI收低0.8%，报4,443.63点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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