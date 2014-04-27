欧股收低 因乌克兰危机恶化

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* FTSEurofirst 300指数跌0.8%
* Euro STOXX 50指数跌1.3%
* 德股再度跑输，因乌克兰忧虑
* 德意志银行受增资报导拖累
路透伦敦/巴黎4月25日 -德国股市周五领跌欧洲股市，因乌克兰暴力冲突的新迹象殃及市场信心，尽管企业购并活动仍支撑股市。
乌克兰周四杀死五名亲俄反对派，促使俄罗斯在边境附近发起军演。美国周五回应，如果俄罗斯行动升级，将同欧洲同盟对俄实施进一步制裁。
乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)指责俄罗斯试图通过在“军事上和政治上”占领乌克兰，以发起第三次世界大战。这是他使用的最为强硬的措辞。
德国DAX指数.GDAXI收低1.54%，报9,401.55点。投资人认为在欧洲市场中，德股最易受乌克兰危机影响。
多年表现一直超过欧洲其它股市的德股今年迄今下滑1.6%，法股CAC 40指数同期升3.4%，意大利股市升13%。
德意志银行(DBKGn.DE)在绩优股中跌幅居前，下挫2%，因报导称该行可能今年要增资多达50亿欧元，以应对欧洲压力测试和新的资本规定。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收挫0.8%，报1,332.83点，本月稍早该指数触及近六年高位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E大跌1.3%，报3,147.40点。
英国富时100指数.FTSE收低0.26%，报6,685.69点；法国CAC-40指数.FCHI收低0.8%，报4,443.63点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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