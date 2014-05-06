欧洲股市下跌 但葡萄牙股市逆势收高

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 葡萄牙PSI-20指数跑赢欧洲其他股市
* 葡萄牙市场受到经济复苏迹象提振
* FTS Eurofirst 300指数下跌0.3%，至1,343.23点
* 瑞信将德国股市评级从“加码”下调至“基准”
* 企业并购活动的背景限制欧股跌幅
路透伦敦5月6日 - 欧洲股市周二全面下跌，只有葡萄牙股市逆势上涨，葡萄牙经济复苏的新迹象提振该国股市。
泛欧绩优股FTS Eurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%，至1,343.23点。
欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E下滑0.7%。在1月底触及纪录高位9,794.05点的德国DAX指数.GDAXI周二下滑0.65%，报9,467.53点。
瑞信股市策略师周二将德国股市评级从“加码”下调至“基准”， 强调德国出口商面临受中国经济放缓冲击的可能性。
Hantec Markets分析师Richard Perry表示，德国可能进一步跑输，因为亲俄支持者和乌克兰当局在乌克兰发生暴力冲突，德国企业是在俄罗斯和乌克兰的敞口最大的欧洲企业。
但葡萄牙股市PSI-20指数.PSI20跑赢区内其他股市，上涨0.5%。PSI-20指数自今年初迄今上涨约15%，超过FTS Eurofirst 300指数同期2%的升幅。
“经济数据证明葡萄牙经济正在复苏。经济正呈现良性循环，”瑞士银行Reyl的首席投资长Francois Savary,说。
企业并购活动的新迹象限制欧洲股市进一步下跌。
在法国上市的电信设备生产商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA放量急升2.2%，因市场重新臆测诺基亚NOK1V.HE可能买入阿尔卡特-朗讯。两家公司发言人均拒绝就此评论。
德国汽车部件和车胎制造商Continental(CONG.DE)也表现较优，上涨0.7%，之前公司财务长表示，Continental计划通过并购扩展公司业务，并有能力在未来18个月内进行另一项数十亿欧元的并购活动。
英国富时100指数.FTSE收跌0.35%，报6,798.56点；法国CAC-40指数.FCHI下挫0.78%，报4,428.07点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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