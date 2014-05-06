欧洲股市下跌 但葡萄牙股市逆势收高

* 葡萄牙PSI-20指数跑赢欧洲其他股市

* 葡萄牙市场受到经济复苏迹象提振

* FTS Eurofirst 300指数下跌0.3%，至1,343.23点

* 瑞信将德国股市评级从“加码”下调至“基准”

* 企业并购活动的背景限制欧股跌幅

路透伦敦5月6日 - 欧洲股市周二全面下跌，只有葡萄牙股市逆势上涨，葡萄牙经济复苏的新迹象提振该国股市。

泛欧绩优股FTS Eurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%，至1,343.23点。

欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E下滑0.7%。在1月底触及纪录高位9,794.05点的德国DAX指数.GDAXI周二下滑0.65%，报9,467.53点。

瑞信股市策略师周二将德国股市评级从“加码”下调至“基准”， 强调德国出口商面临受中国经济放缓冲击的可能性。

Hantec Markets分析师Richard Perry表示，德国可能进一步跑输，因为亲俄支持者和乌克兰当局在乌克兰发生暴力冲突，德国企业是在俄罗斯和乌克兰的敞口最大的欧洲企业。

但葡萄牙股市PSI-20指数.PSI20跑赢区内其他股市，上涨0.5%。PSI-20指数自今年初迄今上涨约15%，超过FTS Eurofirst 300指数同期2%的升幅。

“经济数据证明葡萄牙经济正在复苏。经济正呈现良性循环，”瑞士银行Reyl的首席投资长Francois Savary,说。

企业并购活动的新迹象限制欧洲股市进一步下跌。

在法国上市的电信设备生产商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA放量急升2.2%，因市场重新臆测诺基亚NOK1V.HE可能买入阿尔卡特-朗讯。两家公司发言人均拒绝就此评论。

德国汽车部件和车胎制造商Continental(CONG.DE)也表现较优，上涨0.7%，之前公司财务长表示，Continental计划通过并购扩展公司业务，并有能力在未来18个月内进行另一项数十亿欧元的并购活动。

英国富时100指数.FTSE收跌0.35%，报6,798.56点；法国CAC-40指数.FCHI下挫0.78%，报4,428.07点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。