欧洲股市走低 因担忧美联储会提前缩减购债

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.5%

* 欧洲股市逆转稍早涨势，因美国股市开盘走低

* 美国预算协议料为美联储缩减购债铺路

路透伦敦12月11日 -欧洲股市周三尾盘走低，因美国国会周二达成预算协议后，美国政府支出的确定性增强所带来的提振，被美国联邦储备委员会(FED/美联储)在短期内开始缩减购债的预期所盖过。

美国达成两年预算协议以避免政府再度停运后，诸如水泥生产商Lafarge LAFP.PA和国防合同商BAESystems (BAES.L)等在美国有业务的企业受益，这两只股票分别攀升2%和2.6%。

但对市场的其他领域而言，预算协议可能产生的影响尚不明确，部分市场人士认为，预算协议可能为美联储最早在下周的会议上开始缩减购债铺路。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收跌0.5%，报1,256.32点，回吐稍早录得的涨幅，因美国股市开盘走低。

市场整体交投清淡，美联储政策前景的不确定性使很多投资者离场观望。收盘时， FTSEurofirst300指数的成交量仅为日成交均值的82%。

EuroSTOXX50指数.STOXX50E的成交量接近日成交均值的80%，该指数回落0.5%，报2,947.31点。该指数本月累积下跌4.5%，跌穿50日移动均线使其短期技术前景转淡。

英国富时100指数.FTSE跌0.24%，至6,507.72点；德国DAX指数.GDAXI收挫0.41%，报9,077.11点；法国CAC-40指数.FCHI回落0.1%，报4,086.86点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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