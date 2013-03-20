调查：欧洲股市料进一步上涨

路透巴黎3月19日 - 欧股年底前料将进一步上涨8%，延续2012年中开始的大涨走势，因有关欧元区体质的担忧持续消退，且全球经济成长加快脚步。

尤其是德国，股市年底料将来到历史高位。

路透在过去一周针对近60位基金经济和分析师所做的季度调查显示，欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E在12月底时将来到2,935点，高于周一收盘价2,705点。

该调查并显示STOXX Europe 600指数将较目前水准高出约7%，2013年底时来到317点。

短期来看，Euro STOXX 50指数在6月底时料报2,800点，较周一收盘水准上涨3.5%，STOXX Europe 600则涨3%至305点。

“我们已摆脱全球经济成长低谷了，”位于巴黎的Convictions资产管理基金经理人Joffrey Ouafqa表示。

该最新调查结果较上次在12月初的调查来得乐观。当时基金经理人和分析师预估2013年底Euro STOXX 50将报2,884点，STOXX 600则料报305点。

这两个指数自2012年6月初以来分别上涨了32%和27%，STOXX 600指数并在上周创下四年半高位，主要拜各国央行推动刺激举措以提振经济成长所赐。

该调查主要是在欧盟决定在塞路浦斯推存款税之前所进行。

整体而言，分析师和基金经理人提及全球总经动能改善，是左右欧股未来几个月表现的主要因素，尽管欧洲地区的经济尚未回升。

一些基金经理人和分析师并表示，欧股比起美股相对便宜，道琼工业指数.DJI 近期才创历史新高。

根据汤森路透Datastream，Euro STOXX 50以未来12个月获利预估为基础的市盈率(本益比)为10.8，标普500指数则为13.5。

然许多市场人士仍担心欧洲政治风险，像是意大利上个月大选后的政治僵局，以及欧元区领袖进行必要改革以强化欧元区的能力等。

在个别国家的调查中，德国DAX .GDAXI在2013年底料将升至8,369点，远高于其在2007年创下的纪录高位8,151.57点。

法国CAC 40指数.FCHI年底料将在4,100点，为2011年中以来首见。

意大利FTSE MIB指数.FTMIB年底料来到17,200点，较周一收盘价15,924高出约8%。

伦敦富时100指数.FTSE今年迄今已大涨9.5%，未来九个月料将失去些许动能，年底时料上涨4.5%至6,750点。(完)

(编译 戴素萍 审校 张荻)

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