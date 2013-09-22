版本:
中国
国际财经 | 2013年 9月 22日 星期日 08:43 BJT

欧洲股市周五下跌 因美联储决定带动的涨势减退

* FTSEurofirst 300指数收低0.3%

* 阿迪达斯(Adidas)发出盈利警告，股价下跌

路透伦敦9月20日 - 欧洲股市周五下跌，回吐美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策决定公布后录得的部份涨幅，但本周上升，连涨第三周。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%，报1,262.61点，上日触及2008年中来最高水平。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下滑0.3%。德国DAX指数.GDAXI下跌0.21%，报8,675.73点。

德国运动服制造商阿迪达斯(Adidas)(ADSGn.DE)重挫3%，此前公司对2013年获利发出警告。

股市周五下跌，此前美国圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储在10月会议上可能改变货币政策，但取决于美国经济数据。他表示，夏季市场利率上升令许多公开市场委员会(FOMC)委员感到“意外”，并强调不要忘记通胀是重点。

英国富时100指数.FTSE收低0.44%，至6,596.43点；法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.06%，报4,203.66点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐