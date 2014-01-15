欧洲股市创下五年半高位 受经济数据强劲和经济前景改善提振

* FTSEurofirst 300指数收高1%，至2008年来最高

* EuroSTOXX 50指数也触及五年半高位

* 世界银行三年内首次上调经济成长预估

路透伦敦1月15日 - 欧洲股市周三刷新五年半高位，受经济数据强劲和全球经济前景改善提振，且对欧元区银行的监管忧虑缓和。

欧洲央行在周二发表的一封信中称，在即将进行的压力测试中，央行将不会要求银行调整其持有至到期公债组合，以反应当前的市场价值。之后金融股走强，给予FTS Eurofirst 300指数最大提振。

涨幅居前的法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)和B P MilanoPMI.MI都持有大量欧元区主权债。

今年迄今，欧元区银行股.SX7E已经猛涨10.7%。本周银行监管机构同意放宽资产负债表的监管后，银行股再受带动。

市场涨势普遍，泛欧绩优股FTS Eurofirst300指数.FTEU3涨跌股比超过2:1。该指数收高1.0%，报1,339.82点，为2008年来首见。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1.6%，也触及五年半高位。

世界银行周二自三年来首次上调对全球经济成长的预估，因美国等发达经济体开始加快成长。

欧元区的贸易数据显示二线国家出口增加，这是又一个积极因素。周三公布的数据显示，美国纽约联邦储备银行1月制造业指数跳升至20个月最高，因新订单大增。

英国富时100指数.FTSE收高0.78%，报6,819.86点；德股DAX指数.GDAXI大涨2.03%，至9,733.81点；法国CAC-40指数.FCHI收升1.35%，报4,332.07点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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