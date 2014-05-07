欧股受企业获利消息带动微幅收高

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
* FTSEurofirst 300指数微幅收高，盘中交投震荡
* 法国农业信贷银行和汉高业绩提供支撑
* 菲亚特下滑，因市场质疑公司新的业务计划
路透伦敦5月7日 -欧洲股市周三微幅上涨，因正面的企业获利消息带来的提振，略超过菲亚特下跌带来的拖累。投资者质疑菲亚特提出的新业务计划。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收高0.1%，报1,344.65点，稍早跌至1,337.75点，此为4月底来最低。
法国第三大上市银行法国农业信贷银行(Credit Agricole)劲涨6.8%，为升幅最大的FTSEurofirst300指数成份股，之前该行公布第一季净利增长30%。
德国的汉高(HNKG_p.DE)公布的业绩优于预期，股价攀升5.4%。
意大利汽车制造商Fiat ChryslerFIA.MI是跌幅最大的FTS Eurofirst300指数成份股，暴跌11.7%，分析师表示，该公司计划在2018年前提振销售增长60%，且消除绝大部分债务，投资者对此存疑。
英国富时100指数.FTSE收跌0.03%，报6,796.44点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.57%，报9,521.30点；法国CAC-40指数.FCHI收升0.41%，报4,446.44点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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