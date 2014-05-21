欧洲股市收高 丹麦马士基集团公布业绩后领涨

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦5月21日 - 欧洲股市周三收高，丹麦船舶和石油集团马士基(Moller-Maersk)(MAERSKb.CO)公布了优于预期的盈利后上扬，德国公用事业股获券商上调评级后也走强。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%，报1,364.76点，略低于上周创下的六年高位。马士基和德国公用事业股E.ON (EONGn.DE)和RWE (RWEG.DE)上扬，扶助该指数。
E.ON和RWE分别上扬3.2%和3.6%，此前RBC Capital Markets将E.ON评级由“表现逊于大盘”上调至“表现优于大盘”，将RWE评级由“表现逊于大盘”上调至“表现与大盘一致”。
马士基劲升3.9%，因其首季集装箱运输业务获利增长逾倍。这超过了净利预估，并促使该公司上调全年财测。
分析师仍看好股市，但预计短期会有一些震荡。
法国巴黎银行下滑1.3%，此前有报导称美国当局正寻求让该行支付50亿美元，以和解针对该行的同受制裁国家交易的调查。
英国富时100指数.FTSE收高0.28%，报6,821.04点，德股DAX指数.GDAXI升0.61%，报9,697.87点，法国CAC-40指数.FCHI收高0.37%，报4,469.03点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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