欧洲股市上扬 受银行股走高带动

* 泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300指数收升1.1%

* 银行股上涨,此前银行从欧洲央行获得低成本的贷款

* 美国经济数据大多乐观

路透伦敦12月22日电---欧洲股市周四上扬,受美国经济数据大多乐观的提振,而且银行股因欧洲央行(ECB)提供低成本贷款而走高.

泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3收涨1.1%,报982.01点.但是,成交量较低,仅为该指数90天均值的56.1%.策略师警告不要对此走势解读过多.

欧元区银行股.SX7E涨2.1%,因市场对523家银行从欧洲央行获得近4,900亿欧元三年期贷款的看法更加积极.

"一些银行可以从此套利交易(以低利率贷款而以较高利率放贷)中赚钱--这正是我们看到银行股表现良好的原因.事实上,如此多的参与者表明这麽做并无不良记录,"Legal & General国际证券部主管Ian King称.

美国上周初请失业金人数降至三年半低位,增强有关经济正获得动能的观点,即使第三季经济增幅被下修.

英国富时100指数.FTSE收升1.25%,报5,456.97点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨1.05%,报5,852.18点,法国CAC-40指数.FCHI升1.36%,报3,071.80点.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

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