欧洲股市收涨 受助于向好的美国数据

调查：华尔街初级交易商维持预测美联储2017年升息两次
路透纽约2月3日 - 一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1%
* 成交量为90天均值的三分一
路透伦敦12月29日电---欧洲股市周四收涨,向好的美国数据扶助推动股市在午後的交易中缩量上涨,不过市场波动性亦增加,因投资者为欧元区持续的不确定性对冲.
美国芝加哥联储12月制造业指数超过预估,11月成屋待完成销售增幅也强於预期.
尽管两项数据直指美国经济环境改善,扶助支撑欧洲企业获利,但稍早进行的意大利公债标售的借贷成本仍然高企,显示市场对欧债危机的解决方案仍然存疑.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1%,报992.78点.但仍延续了近期交投清淡的趋势,成交量为90日均值的三分之一.
不过,欧元区STOXX波动性指数.V2TX升1.2%,因投资者对明年初欧元区危机可能升级进行防御,届时主权和企业再融资周期将恢复.
英国富时100指数.FTSE收高1.08%,报5,566.77点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨1.34%,报5,848.78点,法国CAC-40指数.FCHI上扬1.84%,报3,127.56点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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