欧洲股市触及七个月高位

* FTSEurofirst 300指数收升0.7%,年内迄今技术面呈现超涨

* 欧元区银行股和矿业股上扬

* 成交量低,美国市场因假期休市

路透伦敦2月20日电---欧洲股市周一收在近七个月高点,欧元区财长已接近就希腊援助方案达成协议.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.7%至1,090.95点.成交量低,仅90日均值的69.5%,美国市场因假期休市.

"今年至今有不错的表现,许多都和希腊能取得纾困的预期相关.这样乐观的走势可能还会持续一天,之後就会回归正常,届时可能还会稍现卖压,"Scottish Widows的国际股市主管Michael McNaught-Davis说.

股市几乎全面上扬.银行股涨势居前.欧元区银行股指数.SX7E上涨2%,今年以来累计上扬18%.

矿业股扬升,金属消费大国中国稍早宣布调降银行存款准备金率,应有助提振其经济.STOXX Europe 600基本资源指数.SXPP上涨1.6%,今年累计上扬16%.

FTSEurofirst 300指数今年以来上涨8.9%,或将开始拉回.14日相对强弱指标(RSI)升至76.2%,进入超涨领域.

英国富时100指数.FTSE收升0.68%,报5,945.25点;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.46%,报6,948.25点;法国CAC-40指数.FCHI收升0.96%,报3,472.54点.(完)

--编译 王冠中;审校 孙茉莉

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