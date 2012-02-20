欧洲股市触及七个月高位

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
* FTSEurofirst 300指数收升0.7%,年内迄今技术面呈现超涨
* 欧元区银行股和矿业股上扬
* 成交量低,美国市场因假期休市
路透伦敦2月20日电---欧洲股市周一收在近七个月高点,欧元区财长已接近就希腊援助方案达成协议.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.7%至1,090.95点.成交量低,仅90日均值的69.5%,美国市场因假期休市.
"今年至今有不错的表现,许多都和希腊能取得纾困的预期相关.这样乐观的走势可能还会持续一天,之後就会回归正常,届时可能还会稍现卖压,"Scottish Widows的国际股市主管Michael McNaught-Davis说.
股市几乎全面上扬.银行股涨势居前.欧元区银行股指数.SX7E上涨2%,今年以来累计上扬18%.
矿业股扬升,金属消费大国中国稍早宣布调降银行存款准备金率,应有助提振其经济.STOXX Europe 600基本资源指数.SXPP上涨1.6%,今年累计上扬16%.
FTSEurofirst 300指数今年以来上涨8.9%,或将开始拉回.14日相对强弱指标(RSI)升至76.2%,进入超涨领域.
英国富时100指数.FTSE收升0.68%,报5,945.25点;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.46%,报6,948.25点;法国CAC-40指数.FCHI收升0.96%,报3,472.54点.(完)
--编译 王冠中;审校 孙茉莉
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透东京2月24日 - 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落，因铜和其它大宗商品价格突然下跌拖累材料股下滑，与此同时投资者在评估华盛顿在税收和汇率政策方面的立场。
路透东京2月24日 - 东芝周五表示，考虑出售记忆体晶片业务的多数股权，以填补因美国核电业务减记63亿美元所留下的窟窿。