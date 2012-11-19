欧股从数月低位反弹收涨2.3%

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* FTSEurofirst 300指数大涨2.3%,Euro STOXX 50指数劲扬2.8%
* 今日涨幅为10周来最大,上周五大跌
* 诺基亚上扬,受Lumia新机需求希望带动
路透伦敦11月19日电---欧洲股市周一从数月低位反弹收涨,录得10周来最大单日涨幅,因有迹象显示美国避免预算危机的磋商取得进展.
民主和共和两党的主要议员周末表示,有信心能就避免所谓"财政悬崖"达成协议,财政悬崖是指明年1月布什时期的减税优惠将到期,且减支法案将开始实施,规模总计约6,000亿美元.
美国10月成屋销售意外跳升提振了对美国经济的信心,由於欧洲经济陷入衰退,美国经济已成为欧洲企业成长的重要推动力.
"过去几天有关财政悬崖的消息大多是积极的."管理约7,500亿美元资产的Franklin Templeton Investments投资组合经理人Donald Huber表示.
"我认为总的来说不会那麽容易解决,但正在勾划出了几个方案,所以我猜想会得到解决."
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2.3%,报1,091.50点.Euro STOXX 50指数.STOXX50E急升2.8%,报2,495.19点,两大指数均录得9月初以来最大单日涨幅,都从数月低位反弹.
上周五EuroSTOXX 50指数的七日相对强弱指标(RSI)跌至技术性超卖区域,为近两周内首见.
"市场触及到低点,呈现超卖...所以只不过是空头回补,"Cholet Dupont的首席策略师Vincent Guenzi表示,"美国磋商取得进展是短期推动市场的因素,这可能扶助市场攀升1-2%或更多,但要使市场结束过去数周的跌势,我们需要一些实际的进展."
诺基亚NOK1V.HE劲升9%,因有报导称其Lumia 920在德国售罄,引发对该智能手机需求强劲的希望.诺基亚今年迄今仍大跌39%.
英国富时100指数.FTSE急升2.36%,报5,737.66点;德国股市DAX指数.GDAXI劲扬2.49%%,报7,123.84点,法国CAC-40指数.FCHI大涨2.93%,报3,439.58点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。