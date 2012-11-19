欧股从数月低位反弹收涨2.3%

* FTSEurofirst 300指数大涨2.3%,Euro STOXX 50指数劲扬2.8%

* 今日涨幅为10周来最大,上周五大跌

* 诺基亚上扬,受Lumia新机需求希望带动

路透伦敦11月19日电---欧洲股市周一从数月低位反弹收涨,录得10周来最大单日涨幅,因有迹象显示美国避免预算危机的磋商取得进展.

民主和共和两党的主要议员周末表示,有信心能就避免所谓"财政悬崖"达成协议,财政悬崖是指明年1月布什时期的减税优惠将到期,且减支法案将开始实施,规模总计约6,000亿美元.

美国10月成屋销售意外跳升提振了对美国经济的信心,由於欧洲经济陷入衰退,美国经济已成为欧洲企业成长的重要推动力.

"过去几天有关财政悬崖的消息大多是积极的."管理约7,500亿美元资产的Franklin Templeton Investments投资组合经理人Donald Huber表示.

"我认为总的来说不会那麽容易解决,但正在勾划出了几个方案,所以我猜想会得到解决."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2.3%,报1,091.50点.Euro STOXX 50指数.STOXX50E急升2.8%,报2,495.19点,两大指数均录得9月初以来最大单日涨幅,都从数月低位反弹.

上周五EuroSTOXX 50指数的七日相对强弱指标(RSI)跌至技术性超卖区域,为近两周内首见.

"市场触及到低点,呈现超卖...所以只不过是空头回补,"Cholet Dupont的首席策略师Vincent Guenzi表示,"美国磋商取得进展是短期推动市场的因素,这可能扶助市场攀升1-2%或更多,但要使市场结束过去数周的跌势,我们需要一些实际的进展."

诺基亚NOK1V.HE劲升9%,因有报导称其Lumia 920在德国售罄,引发对该智能手机需求强劲的希望.诺基亚今年迄今仍大跌39%.

英国富时100指数.FTSE急升2.36%,报5,737.66点;德国股市DAX指数.GDAXI劲扬2.49%%,报7,123.84点,法国CAC-40指数.FCHI大涨2.93%,报3,439.58点.(完)

--编译 母红;审校 李军

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。