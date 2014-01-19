欧洲股市延续新年涨势 矿业股当红本周猛涨7%

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
* FTSEurofirst 300指数上扬0.5%，触及五年半高位
* 矿业股本周升7%，为两年来最好周度表现
* 壳牌发出获利预警后股价下跌
* Lipper数据显示美国投资者资金增加
路透巴黎1月17日 - 欧洲股市周五放量上涨，延续新年涨势，因预期全球经济增长加速，引发投资人买入矿业股。
矿业股领涨，Glencore Xstrata (GLEN.L)劲涨3.4%，Lonmin(LMI.L)升3.1%。力拓(RIO.L)攀升1.5%，该公司周四公布产量大增。
基本资源类股在2013年大跌14%后，本周急升7%，创下两年来最大周度升幅，受助于经济更广泛复苏的迹象，特别是已发展国家。
泛欧绩优股FTS Eurofirst 300指数.FTEU3收涨0.5%，报1,345.02点，此为五年半高位。
和市场走势相反，皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSb.L)股价下滑1.1%，因公司警告第四季业绩可能远低于近期获利水准。
英国富时100指数.FTSE收涨0.2%，报6,829.30点；德股DAX指数.GDAXI上升0.26%，至9,742.96点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.19%，报4,327.50点。
二线欧元区国家股市延展年初迄今的涨势，意大利FTMIB指数.FTMIB升0.5%，葡萄牙PSI20指数.PSI20涨0.3%，西班牙IBEX指数.IBEX攀升0.1%。
汤森路透Lipper数据显示，美国投资人投资在欧洲股市的资金在在2014年第二周加速，表明投资人对欧洲市场兴致增强，此前在2013年的流入资金创下纪录高位。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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