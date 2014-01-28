欧洲股市止跌反弹 受对欧元区经济乐观情绪支撑

* FTS Eurofirst 300指数升0.6%，Euro STOXX 50指数涨0.8%

* 录得6月来最大三日跌幅后指数反弹

* 西班牙银行股上扬，因经济复苏

路透伦敦1月28日 -欧洲股市周二反弹，结束三日跌势，受助于西班牙经济数据强劲，部分工业企业消息令人鼓舞以及新兴市场资产回稳。

印度收紧政策扞卫货币后，市场预期更多发展中国家央行将效仿，对市场人气有支撑作用。

西班牙银行股领跑，升1.9%，此前该国经济部长表示今年国内生产总值(GDP)增幅将超过之前预估。

西班牙IBEX指数升1.2%，表现超过泛欧绩优股FTS Eurofirst300指数.FTEU3，后者升0.6%，报1,298.12点。欧元区蓝筹股Euro STOXX50指数.STOXX50E涨0.8%，报3,038.60点。

上周四至本周一，FTS Eurofirst300指数重挫4.2%，为2013年6月来最大三日跌幅，因投资人担心中国经济成长放缓、美国缩减货币刺激措施以及从土耳其到阿根廷等新兴市场国家的国内问题。

英国富时100指数.FTSE收高0.33%，报6,572.33点；德股DAX指数.GDAXI升0.62%，至9,406.91点；法国CAC-40指数.FCHI大涨0.98%，报4,185.29点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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