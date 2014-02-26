欧洲股市涨势暂停 英国和德国股指目标纪录高位

* FTSEurofirst 300指数收低0.2%，Euro STOXX 50指数下跌0.3%

* 股指升势失去动能，因临近巨大阻力水平

* 新兴市场忧虑令奢侈品制造商股价受压

* 乌克兰局势紧张令投资人不安

路透巴黎2月26日 -欧洲股市周三下滑，在连续三周大幅攀升后稍作喘息，奢侈品制造商股价再次受压，因这些公司在新兴市场有巨大敞口。

瑞信CSGN.VX也成为市场焦点，该行股价急跌2.5%，因美国参议院辖下委员会对瑞信发出新的行为不当指控。一名了解瑞信想法的消息人士表示，瑞信职员预料将强调，仅有一小部份瑞士私人银行家帮助其客户避税。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%，报1,348.75点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收跌0.3%，报3,148.19点。

市场近期升势凌厉，提振一些地区股指临近主要阻力水平，英国富时100指数.FTSE和德国DAX指数.GDAXI交投在纪录高位附近。

“一些欧洲股指仍处于看多趋势，且是非常强劲。但有一些关键阻力位要突破。投资人应该把握所有在低位买入的机会，”Aurel BGC技术分析师Gerard Sagnier说。

奢侈品制造商股价跌幅居前，LVMH (LVMH.PA)大跌1.6%，拥有Gucci品牌的Kering(PRTP.PA)下挫2.2%，交易商直指因瑞信分析师指出这些奢侈品公司在中国和其他新与市场有巨大敞口。

奢侈品公司过去几个月不获基金经理垂青，因忧虑新兴市场成长步伐。

投资人对乌克兰的紧张局势仍感到不安，令欧洲股市尾盘交投震荡。

英国富时100指数.FTSE收低0.46%，至6,799.15点；德国DAX指数.GDAXI收跌0.39%，至9,661.73点；法国CAC-40指数.FCHI下滑0.4%，报4,396.91点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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