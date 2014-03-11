欧洲股市基本持平 德股跑赢区内其他市场

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数几收平盘

* 强劲的贸易数据公布后，德国Dax指数反弹

* 意大利裕信银行跳涨，因投资者对其清理资产负债表举措表示欢迎

路透伦敦3月11日 -欧洲股市周二基本持平，但德国股市上扬，跑赢区内其他市场，因区内最大经济体德国公布强劲贸易数据，重新点燃投资者对DAX指数的买兴。

欧洲股市的整体人气仍因乌克兰危机而受压，乌克兰与俄罗斯间的对峙局面仍无缓和的迹象。

德国DAX指数.GDAXI上扬0.46%，报9,307.79点，之前德国公布1月进出口数据强于预期。

该指数过去两日累积下跌2.9%，受累于市场担忧乌克兰局势，以及中国贸易数据令人失望。

泛欧绩优股FTS Eurofirst 300指数.FTEU3收盘微升0.03%，报1,321.39点。

Ashburton Investments公司管理着130亿美元资产的Veronika Pechlaner认为应该在今年股市的震荡走势中逢低买入。

她指出，各个股市走软的趋势持续的时间都不太长，暗示对股市将在2014年辗转上行的潜在乐观情绪。不过，她主张有选择性地投资股市。

从全球范围来看，Ashburton看好在欧洲上市的制药股，其中包括诺华制药NOVN.VX、罗氏ROG.VX和赛诺菲安万特(SASY.F)等，她认为这些股票的估值强于其美国同业。

意大利的FTSE MIB指数.FTMIB收涨0.4%，盘中触及2011年中以来最高，意大利裕信银行(CRDI.MI)领涨，之前该行报告2013年录得巨亏，因冲减商誉和坏账，但表示无需增资。

裕信银行跳涨6.2%，成交放量，成交量为90日均值的三倍半，而FTSE MIB指数的成交量为90日均值的一倍半。.

英国富时100指数.FTSE收低0.06%，报6,685.52点；法国CAC-40指数.FCHI收挫0.48%，报4,349.72点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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