欧洲股市基本持平 德股跑赢区内其他市场

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数几收平盘
* 强劲的贸易数据公布后，德国Dax指数反弹
* 意大利裕信银行跳涨，因投资者对其清理资产负债表举措表示欢迎
路透伦敦3月11日 -欧洲股市周二基本持平，但德国股市上扬，跑赢区内其他市场，因区内最大经济体德国公布强劲贸易数据，重新点燃投资者对DAX指数的买兴。
欧洲股市的整体人气仍因乌克兰危机而受压，乌克兰与俄罗斯间的对峙局面仍无缓和的迹象。
德国DAX指数.GDAXI上扬0.46%，报9,307.79点，之前德国公布1月进出口数据强于预期。
该指数过去两日累积下跌2.9%，受累于市场担忧乌克兰局势，以及中国贸易数据令人失望。
泛欧绩优股FTS Eurofirst 300指数.FTEU3收盘微升0.03%，报1,321.39点。
Ashburton Investments公司管理着130亿美元资产的Veronika Pechlaner认为应该在今年股市的震荡走势中逢低买入。
她指出，各个股市走软的趋势持续的时间都不太长，暗示对股市将在2014年辗转上行的潜在乐观情绪。不过，她主张有选择性地投资股市。
从全球范围来看，Ashburton看好在欧洲上市的制药股，其中包括诺华制药NOVN.VX、罗氏ROG.VX和赛诺菲安万特(SASY.F)等，她认为这些股票的估值强于其美国同业。
意大利的FTSE MIB指数.FTMIB收涨0.4%，盘中触及2011年中以来最高，意大利裕信银行(CRDI.MI)领涨，之前该行报告2013年录得巨亏，因冲减商誉和坏账，但表示无需增资。
裕信银行跳涨6.2%，成交放量，成交量为90日均值的三倍半，而FTSE MIB指数的成交量为90日均值的一倍半。.
英国富时100指数.FTSE收低0.06%，报6,685.52点；法国CAC-40指数.FCHI收挫0.48%，报4,349.72点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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