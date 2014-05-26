欧洲股市收高 意大利股市领涨

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透伦敦5月26日 - 欧洲股市周一在淡静交投中收高，意大利股市表现出众，此前欧洲选举结果显示总理伦齐(Matteo Renzi)所属的中左翼民主党可望稳稳胜出，明显领先民粹主义的五星运动。
欧盟选举结果显示，拥护欧洲一体化的中左翼和中右翼政党将控制751个欧洲议会席位中的约70%。但欧元怀疑论者的议员人数将会翻倍。
“投资人原本担心对欧元持怀疑态度的党派会成为大赢家。在部分国家确实如此，但结果没有预想得那么坏。”KBC高级分析师Koen De Leus表示，“比如，在意大利的选举结果显示伦齐将能够继续改革。”
意大利FTSE MIB指数.FTMIB劲扬3.6%，表现优于其他欧洲主要股指。
在德国，总理默克尔所属的基督教民主党(CDU)得票率35.3%，低于去年联邦选举创下的23年得票率高位纪录41.5%，但仍然明显胜出。中间偏左的联合执政盟友--社会民主党，得票率27.3%。
消息扶助德股DAX指数.GDAXI创下9,893.81点的纪录新高，该指数收高1.28%，报9,892.82点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1.2%。
亿万富翁巧克力商人波罗申科周日以明显优势赢得乌克兰总统选举。投资人对此结果也感到放心。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一称，欧洲央行正在仔细关注汇率和信贷状况，若见到负面物价螺旋生根的迹象，将作好行动准备。
在法国，反对移民和欧元制度的勒庞领导的极右翼国民阵线取得大胜。法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)将该党取得的突破称作政治“地震”。
法股CAC-10指数.FCHI收高0.75%，报4,526.93点。
因伦敦和纽约市场适逢假期休市，欧股成交相对清淡。Euro
STOXX 50指数成交量为90日均值的87%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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