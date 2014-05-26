欧洲股市收高 意大利股市领涨

路透伦敦5月26日 - 欧洲股市周一在淡静交投中收高，意大利股市表现出众，此前欧洲选举结果显示总理伦齐(Matteo Renzi)所属的中左翼民主党可望稳稳胜出，明显领先民粹主义的五星运动。

欧盟选举结果显示，拥护欧洲一体化的中左翼和中右翼政党将控制751个欧洲议会席位中的约70%。但欧元怀疑论者的议员人数将会翻倍。

“投资人原本担心对欧元持怀疑态度的党派会成为大赢家。在部分国家确实如此，但结果没有预想得那么坏。”KBC高级分析师Koen De Leus表示，“比如，在意大利的选举结果显示伦齐将能够继续改革。”

意大利FTSE MIB指数.FTMIB劲扬3.6%，表现优于其他欧洲主要股指。

在德国，总理默克尔所属的基督教民主党(CDU)得票率35.3%，低于去年联邦选举创下的23年得票率高位纪录41.5%，但仍然明显胜出。中间偏左的联合执政盟友--社会民主党，得票率27.3%。

消息扶助德股DAX指数.GDAXI创下9,893.81点的纪录新高，该指数收高1.28%，报9,892.82点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1.2%。

亿万富翁巧克力商人波罗申科周日以明显优势赢得乌克兰总统选举。投资人对此结果也感到放心。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一称，欧洲央行正在仔细关注汇率和信贷状况，若见到负面物价螺旋生根的迹象，将作好行动准备。

在法国，反对移民和欧元制度的勒庞领导的极右翼国民阵线取得大胜。法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)将该党取得的突破称作政治“地震”。

法股CAC-10指数.FCHI收高0.75%，报4,526.93点。

因伦敦和纽约市场适逢假期休市，欧股成交相对清淡。Euro

STOXX 50指数成交量为90日均值的87%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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