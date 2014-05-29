欧洲股市守在六年高位附近 公用事业股下滑

路透伦敦5月29日 - 欧洲股市周四守在六年高位附近，主要股市受到下周欧洲央行将推出新经济刺激措施的预期带动。

公用事业股表现落后，此前花旗集团下调Enel(ENEI.MI)等部分南欧公用事业股评级。花旗称，监管压力和竞争加剧可能影响这些企业的盈利。

花旗下调评级拖累STOXX Europe 600公用事业股指数.SX6P下滑0.2%，而覆盖面更广的STOXX 600指数则升0.1%。自今年年初，该公用事业股指数上扬了约13%，为表现最好的板块之一。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.1%，报1,379.05点，距本周稍早触及近六年最高水平1,380.52点咫尺之遥。

德股DAX指数.GDAXI微跌0.27点，报9,938.90点，周三曾创下9,957.87点的历史高位。法国CAC-40指数.FCHI微跌0.02%，报4,530.51点。英国富时100指数.FTSE收高0.29%，报6,871.29点。

Central Markets Investment Management交易部门主管Darren Courtney-Cook表示，不会在目前水准买入，宁愿等到回落后才买入德股股指期货 FDXc1。

对欧洲央行下周降息或推出其他措施防止通胀跌得过低，并扶助经济的预期带动欧元区股市维持今年年初开始的普遍升势。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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