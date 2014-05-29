欧洲股市守在六年高位附近 公用事业股下滑

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦5月29日 - 欧洲股市周四守在六年高位附近，主要股市受到下周欧洲央行将推出新经济刺激措施的预期带动。
公用事业股表现落后，此前花旗集团下调Enel(ENEI.MI)等部分南欧公用事业股评级。花旗称，监管压力和竞争加剧可能影响这些企业的盈利。
花旗下调评级拖累STOXX Europe 600公用事业股指数.SX6P下滑0.2%，而覆盖面更广的STOXX 600指数则升0.1%。自今年年初，该公用事业股指数上扬了约13%，为表现最好的板块之一。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.1%，报1,379.05点，距本周稍早触及近六年最高水平1,380.52点咫尺之遥。
德股DAX指数.GDAXI微跌0.27点，报9,938.90点，周三曾创下9,957.87点的历史高位。法国CAC-40指数.FCHI微跌0.02%，报4,530.51点。英国富时100指数.FTSE收高0.29%，报6,871.29点。
Central Markets Investment Management交易部门主管Darren Courtney-Cook表示，不会在目前水准买入，宁愿等到回落后才买入德股股指期货 FDXc1。
对欧洲央行下周降息或推出其他措施防止通胀跌得过低，并扶助经济的预期带动欧元区股市维持今年年初开始的普遍升势。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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