《热点透视》股市梦游至08年高点附近 然欧元区经济复苏温床生变

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 石冠兰
路透伦敦7月15日 - 期望中的欧元区加速度已经不在。但近期欧元区股市走软可能还没有正视这个利空。
欧元区5月工业生产降低1.1%，显示出跨国界跨行业的全面疲态。德国的表现还不到平均水平。尽管最近英国工业生产数据比欧元区情况好很多，但也逊于预期。
这样的下行趋势让许多人感到意外。巴克莱已将德国第二季增长预估削减0.3个百分点至0.1%，并将意大利和法国增速预估调降至同样水平。现在巴克莱预计欧元区第二季增速仅为0.2%，与第一季持平。西班牙仍维持着相对优势，增速预估为0.5%。但西班牙财政赤字居高不下，接近相当于国内生产总值(GDP)6%的水平。西班牙新设立的财政监督机构也恰当地指出政府在2020年之前削减债务的计划不可行。
把放缓仅视作暂时失常是不明智的。诚然，单看德国，俄罗斯干预乌克兰可能是有影响。但法国和意大利仍没有活力，拖累依旧。
决策者们没有简单易行的答案。欧洲央行6月放宽政策，因应0.5%的通胀率，但增长放缓会恶化通缩忧虑，实施量化宽松政策的压力再度出现，而量化宽松难以在欧元区实施，技术上和政治上都是如此。
对于市场而言，教训可能较为简单，但却并没有得到汲取。欧洲股市受到葡萄牙银行圣灵银行(BES)BES.LS问题的撼动，但仍接近2008年以来高位。由于美国经济继续锐意进取且美国货币政策收紧，欧洲风险资产面临的风险可能是最大的。投资者在押注欧洲复苏，然而这样的复苏却可能不知所踪了。(完)
(译文审校 田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。