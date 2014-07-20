欧洲股市收平 乌克兰忧虑抵消业绩带来的积极影响

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦7月18日 - 欧洲股市周五收平，因俄罗斯和西方紧张局势加剧的前景限制了对风险资产的需求，抵消了瑞典企业业绩强劲的影响。
在周四一客机在乌克兰东部被击落后，投资人不愿建立新的多头仓位，担心局势可能在周末恶化。
但随着市场认为此事可能令国际压力加大，有可能能更快解决俄罗斯和西方冷战后最严重危机后，市场卖压减轻，波动性降低。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收平，报1,363.11点。美股反弹扶助该指数在尾盘收复盘中多数失地。
Euro STOXX波动性指数.V2TX大跌6.3%，稍早触及两个月高位。
瑞典多家企业公布的业绩强劲，支撑市场。电信设备生产商爱立信(ERICb.ST)、家电生产商Electrolux(ELUXb.ST)和Swedbank (SWEDa.ST)公布的业绩均胜预期。
根据汤森路透StarMine数据，本业绩期迄今已经公布业绩的12%Europe STOXX 600成份股企业中，73%业绩优于或符合预期。
德股DAX指数.GDAXI收跌0.35%，报9,720.02点；法股CAC指数.FCHI收高0.44%，收报4,335.31点。英国富时100指数.FTSE收高0.17%，收报6,749.45点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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