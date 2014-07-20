欧洲股市收平 乌克兰忧虑抵消业绩带来的积极影响

路透伦敦7月18日 - 欧洲股市周五收平，因俄罗斯和西方紧张局势加剧的前景限制了对风险资产的需求，抵消了瑞典企业业绩强劲的影响。

在周四一客机在乌克兰东部被击落后，投资人不愿建立新的多头仓位，担心局势可能在周末恶化。

但随着市场认为此事可能令国际压力加大，有可能能更快解决俄罗斯和西方冷战后最严重危机后，市场卖压减轻，波动性降低。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收平，报1,363.11点。美股反弹扶助该指数在尾盘收复盘中多数失地。

Euro STOXX波动性指数.V2TX大跌6.3%，稍早触及两个月高位。

瑞典多家企业公布的业绩强劲，支撑市场。电信设备生产商爱立信(ERICb.ST)、家电生产商Electrolux(ELUXb.ST)和Swedbank (SWEDa.ST)公布的业绩均胜预期。

根据汤森路透StarMine数据，本业绩期迄今已经公布业绩的12%Europe STOXX 600成份股企业中，73%业绩优于或符合预期。

德股DAX指数.GDAXI收跌0.35%，报9,720.02点；法股CAC指数.FCHI收高0.44%，收报4,335.31点。英国富时100指数.FTSE收高0.17%，收报6,749.45点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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