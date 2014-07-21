欧洲股市受乌克兰危机拖累收低 汽车股和休旅股领跌

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透伦敦7月21日 - 欧洲股市周一下滑，因乌克兰东部爆发激战，这是自上周马航客机被击落后首次爆发暴力冲突。
西方多次呼吁要对上周马航客机在乌克兰东部被击落对俄罗斯实施新的制裁，西方普遍指责这是亲俄分离主义者所为。俄罗斯周一对此作出挑战。
City Index首席全球策略师Ashraf Laidi表示，“市场真的担心乌克兰局势的严重性，即使还没有制裁，舌战已不断升级。”
“在西方可能追加制裁以及俄罗斯作出回应前，市场将表现紧张，并可能作为抛售的借口。”
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.5%，报1,355.84点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOX50E跌0.9%，报3,137.06点。
汽车制造商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)大跌3.7%，此前该公司表示俄罗斯交货减少25.8%，拉美减少26.8%，非洲和中东减少37.2%。
菲亚特FIA.MI和雷诺(RENA.PA)都下挫超过1%，尽管欧洲二线市场销售数据令人鼓舞，STOXX 600汽车及部件指数.SXAP跌1.1%。
以色列对加沙地带的攻击没有收敛的迹象，可能影响欧洲东部和中东部分地区的旅游业。休旅股指数.SXTP跌1%。
德股DAX指数.GDAXI收跌1.11%，报9,612.05点；法股CAC指数.FCHI收低0.71%，收报4,304.74点。英国富时100指数.FTSE下滑0.31%，收报6,728.44点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)