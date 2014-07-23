欧洲股市微升 受葡萄牙股市大涨支撑

路透伦敦7月23日 - 葡萄牙股市周三表现优于其他欧洲股市，在投资人低吸受困的圣灵银行BES.LS后，葡萄牙股市大涨。

葡萄牙指标PSI-20指数.PSI20升1.7%，表现远胜德国和法国股市，因周二晚消息称美国两家大机构现持有圣灵银行合计5%股权，投资人受到鼓舞。圣灵银行股价周三暴涨14.4%。。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.1%，报1,375.69点。

马航客机在乌克兰被击落后，FTSEurofirst 300指数在上周回落。不过股市并未因乌克兰和俄罗斯之间的危机而被大举抛售。

Pioneer Investments欧洲大盘股部门主管Andrew Arbuthnott表示，尽管乌克兰局势的不确定性可能导致股市波动性上升，但今年股市仍带来良好的回报。

化工集团Akzo Nobel (AKZO.AS)公布的第二季盈利高于预期，股价大涨3.9%。

德股DAX指数.GDAXI收涨0.2%，报9,753.56点；法股CAC指数.FCHI收高0.16%，收报4,376.32点。英国富时100指数.FTSE上升0.04%，收报6,798.15点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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