欧元区股市上涨 受数据和西班牙企业季报提振

路透伦敦7月24日 - 欧元区股市周四上涨，因欧元区数据好于预期，且一些西班牙企业季报强劲，为欧元区经济复苏注入一些希望。

调查显示7月欧元区民间企业活动以三个月来最快速度扩张，扶助消除近几个月一系列令人失望的经济数据公布后，投资者的忧虑。

“投资人对近期一些疲弱的数据反应过激，”Vanguard投资策略集团主管Peter Westaway表示，他称季节性因素和乌克兰地缘政治紧张局势影响了近期的调查。

“根本的题材仍完整，即经济复苏持续，但较疲弱。”

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E涨0.8%，报3,220.07点。 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.5%，报1,381.97点。

西班牙IBEX 35指数.IBEX收高1.9%，此前该国中型银行Banco Sabadell(SABE.MC)和Bankinter(BKT.MC)公布的业绩显示，第二季贷款净利增速高于预期。两家银行股价分别大涨4.7%和1.3%。

这直指西班牙银行业有持续性的好转。

德股DAX指数.GDAXI收涨0.42%，报9,794.06点；法股CAC指数.FCHI收高0.78%，收报4,410.65点。英国富时100指数.FTSE上升0.34%，收报6,821.49点。(完)

(编译 利棣儿; 审校 李军)

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