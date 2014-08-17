欧洲股市受德国股市拖累走低

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透伦敦8月15日 - 欧洲股市周五扭转早盘涨势收低，在俄罗斯有敞口的德国DAX指数领跌，因有消息称，乌克兰军队袭击俄罗斯装甲车队。
据乌克兰总统网站的信息，总统波罗申科周五告诉英国首相卡梅伦，乌炮兵在夜间摧毁了“大”部分越过边境的俄罗斯装甲车队。如果这一消息得到证实，则表明乌俄冲突急剧恶化。
欧洲股市在周五大部分时间受到支持，因美国和欧元区经济数据疲弱，促使市场预期超宽松政策将继续推行。
但俄乌冲突消息拖累FTSEurofirst 300指数.FTEU3在早盘上涨约1%后逆转走势，收盘下跌0.5%，至1,323.10点。德国DAX指数下挫1.44%，报9,092.60点。该指数的多数成份股企业严重依赖俄罗斯能源供应。
矿业股小升，受助于全球最大矿商必和必拓周五宣布，该公司倾向剥离不希望持有的铝、锰和镍等资产。必和必拓股价上扬1.2%。
同业力拓(RIO.L)攀升0.9%。
法股CAC指数.FCHI下跌0.74%，收报4,174.36点，英国富时100指数.FTSE收高0.06%，收报6,689.08点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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