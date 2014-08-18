欧洲股市上涨 因乌克兰会谈缓和部分忧虑

路透巴黎8月18日 - 欧洲股市周一上涨，因周末针对乌克兰的外交努力和乌克兰局势缓和，令投资者感到宽慰。

俄罗斯外长周一表示，周日俄罗斯、德国、法国和乌克兰在柏林举行的会谈取得“一些进展”，但有关乌克兰军队与叛军在该国东部停火的磋商尚未取得任何结果。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1.2%，报1,339.35点。德国DAX指数.GDAXI上涨1.68%，报9,245.33点。

投资者对欧洲央行来年将实施资产购买计划的希望不断增强，也提振股市表现，路透对货币市场交易商进行的调查显示，他们认为欧洲央行将购买资产的机率为50%。

德国蓝筹股周一升幅居前。市场认为这些企业最易受西方和俄罗斯紧张关系影响。Continental AG (CONG.DE)、德商巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)和西门子(SIEGn.DE)大幅攀升1.6-3.3%不等。

汽车股未受俄罗斯对西方可能采取报复性制裁行动的消息影响。Vedomosti日报周一报导称，如果美国和欧盟对俄罗斯采取更多制裁，俄罗斯可能加强报复性制裁力度，包括禁止进口汽车等产品。STOXX Europe 600汽车指数.SXAP劲升2%。

法股CAC指数.FCHI上涨1.35%，收报4,230.65点，英国富时100指数.FTSE收高0.78%，收报6,741.25点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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