欧洲股市收高 因德股上涨抵销意大利股市持平的拖累

路透伦敦8月19日 - 欧洲股市周二延续上日涨势，德国DAX指数表现出色，受助于交易商认为乌克兰危机持续缓和。

但意大利FTSE MIB指数.FTMIB拖累欧洲市场的整体表现，该指数收平，因汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI回落2.9%，之前瑞信给予菲亚特的初始评级为“表现逊于同业”。

尽管乌克兰局势仍然脆弱，但在交易商眼中乌克兰情势没有实质恶化的事实令他们感到安慰。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.6%，报1,346.97 点。该指数自6月中来下跌约4%。

德国DAX指数.GDAXI上涨0.96%，报9,334.28点。该指数过去10日累计下跌约4%，但较6月底触及的10,050.98点的峰值仍低约7%。

McLaren Securities董事总经理Terry Torrison表示，如果乌克兰情势不再恶化，德国股市在8月底可能升至9,500点。

必和必拓(BLT.L)大跌4.9%，因必和必拓财年下半年获利不及预估，且暂未宣布备受期待的回购计划，称准备剥离部份资产。

法股CAC指数.FCHI上涨0.56%，收报4,254.45点，英国富时100指数.FTSE收高0.56%，收报6,779.31点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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