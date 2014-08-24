欧股回落 因乌克兰紧张局势升温

路透伦敦8月22日 - 欧洲股市周五下滑，受到乌克兰紧张局势升温的拖累，但交易商表示美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦对通胀温和的讲话限制了跌幅。欧股此前连升两周。

在俄罗斯派遣的救援车队越过边境，进入政府军和亲俄叛军交火的乌克兰东部后，乌克兰宣布俄罗斯已“直接入侵”该国领土。

但泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3勉力收复盘中部分失地，收低0.3%，报1,351.38点，盘中交投震荡，一度下挫0.7%。

叶伦周五为其政策措施辩护，称美国就业市场仍受到经济大衰退的影响，美联储应谨慎决定何时升息。

交易商称，叶伦的讲话令市场一度回到平盘上方。

“叶伦的讲话显示她仍对一些数据不确定，因此她可能暂时不升息，”Central Markets交易分析师Joe Neighbour表示。

尽管周五整体市场疲弱，但FTSEurofirst指数本周大涨2.1%，为六个月最大单周升幅。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.8%，报3,098.50点，在开盘后的几分钟内，该指数测试位于200日移动均线的关键阻力水准，之后回落。

德国DAX指数.GDAXI收低0.66%，报9,339.17点。法股CAC指数.FCHI跌0.93%，收报4,252.80点，英国富时100指数.FTSE微跌0.04%，收报6,775.25点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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