欧洲股市收平 西班牙桑坦德银行董事长病逝股价下跌

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透巴黎9月10日 - 欧洲股市周三收平，因投资者担心苏格兰独立公投，且市场愈发预期美联储在下周政策会议上将采取更强硬的立场。
投资者愈发担心民调将反映支持苏格兰独立的阵营不断壮大，下周苏格兰将进行独立公投。美国公债收益率不断上升也令投资人忧虑，预期美联储在下周政策会议上将采取更强硬的立场。
FTSEurofirst 300指数.FTEU3微升0.02%，收报1,385.77点。上周欧洲央行宣布减息和推出其他举措以支持区内经济，带动该指数上升，但这升幅已全数回吐。
在欧洲股市中，德国DAX指数.GDAXI下跌0.11%，法国CAC 40指数 .FCHI和意大利MIB指数.FTMIB也下跌0.04%，西班牙IBEX指数.IBEX下滑0.1%，受西班牙桑坦德银行(SAN.MC)股价下跌拖累。
西班牙桑坦德银行下滑0.7%，因该行董事长Emilio Botin周二晚因心脏病逝世。Botin将桑坦德银行从一家小型西班牙银行摇身变成欧元区最大规模的银行。
在欧洲股市收市前，西班牙桑坦德银行董事会在声明中表示，已委任Botin的女儿Ana Botin接任其父亲出任该行董事长。
英国富时100指数.FTSE微升0.02%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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