欧洲股市小升 二线股市表现落后

二十一世纪福克斯与黑石进行磋商 准备收购Tribune Media
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co 。
路透伦敦10月29日 - 泛欧绩优股指周三小涨，南欧股市表现滞后，西班牙BBVA银行(BBVA.MC)业绩疲弱，抵销美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策声明公布前市场的乐观情绪。
西班牙BBVA银行大跌4.1%，之前公布的年内前九个月的净利低于预期，且业务好转步伐令分析师和投资者失望。
欧元区STOXX银行指数.SX7E急跌3.1%。
菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler)(FCHA.MI)暴涨12.8%，公司表示，将把豪华车品牌法拉利(Ferrari)分拆出来，并将法拉利10%股权拿出来挂牌上市。[nL4S0SO62R]该公司还将发行25亿美元可转债来帮助母公司的成长计划融资。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.17%，报1,319.34点，在过去七个交易日中有四日上升，但成交量低。
成交量较过去一个月均值低10%。
荷兰海上服务集团Fugro(FUGRc.AS)股价暴跌26.6%，之前公司警告，2014年不发放股息，因市场不断恶化，且石油和天然气项目面临价格压力。
周二意大利石油服务集团Saipem (SPMI.MI)发出盈警，令同业CGG (GEPH.PA)股价劲跌3.4%。
英国富时100指数.FTSE收高0.81%，报6,453.87点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.16%，报9,082.81点；法国CAC指数.FCHI收跌0.05%，报4,110.64点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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