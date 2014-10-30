欧洲股市收高 但美联储基调更为强硬限制升幅

路透巴黎10月30日 - 欧洲股市周四收高，盘中走势如过山车一般，因企业业绩及美国经济成长数据，扶助抵消了美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策声明基调更为强硬带来的影响。

企业业绩扶助提振人气，汽车生产商雷诺(RENA.PA)公布第三季营收上升，并上调全年财测后，股价大涨2.9%。

荷兰晶片设备生产商ASM International (ASMI.AS)暴涨13%，此前报告订单强劲，且交易商称其公布的季度业绩优于分析师预估，这同近期科技企业公布的业绩和财测令人失望形成鲜明对比。

阿尔卡特－朗讯ALUA.PA激升16%，此前该公司表示已经控制更多成本，令毛利率升至34%，优于预期，这使得对冲基金匆忙回补空头。

根据汤森路透StarMine数据，欧洲企业财报季至今已有36%的企业公布了业绩，其中67%的盈利符合或超过预估，59%的营收符合或超过预估。

从绝对值来看，盈利增长了7.1%，而营收仅小涨0.1%，凸显欧洲企业的盈利反弹主要是来自削减成本和降低财务支出的事实。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%，报1,327.58点，该指数自10月16日触及13个月低点后已经反弹了约9%。

美联储周三结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置“明显”，展现了对经济前景的信心。

不过美国公布的经济成长数据优于预期，扶助抵消了对利率前景的担忧。美国商务部公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.5%，优于分析师预估的成长3.0%。[nL4S0SP7IB]

英国富时100指数.FTSE收高0.15%，报6,463.55点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.35%，报9,114.84点；法国CAC指数.FCHI收高0.74%，报4,141.24点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。