欧洲股市创几十年来最佳开局 市场发出修正警讯

在欧洲央行(ECB)实施量化宽松之前，流入欧洲股市的投资创最高纪录，但一些投资者普遍追踪的市场指标正在发出警讯。指标STOXX 600股票指数今年迄今上涨了13%，是该指数1986年末推出以来的最强年初走势，而且在所有资产类别中表现名列前茅。目前该指数的市盈率处于11年高点，在技术图表上深入“超买”区域。路透