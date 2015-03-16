欧洲股市周一多数走高 但希腊股市收跌

瑞士SMI指数.SSMI也向1月触及的水平反弹，当时瑞士央行尚未放弃实施了三年的瑞郎/欧元汇率上限。央行此举导致瑞郎大幅飙升，瑞士股市重挫。

瑞士的银行SYZ的多资产和固定收益部门主管Fabrizio Quirighetti表示，瑞郎汇率企稳使拥有大规模出口业务的瑞士企业得益。

德国DAX指数.GDAXI收涨2.24%，报12,167.72点，首次收在12,000点之上。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上扬1%，收报1,594.70点，为2007年底以来最高。瑞士股市SMI指数攀升0.9%，收报9,237.08点，为1月瑞士央行放弃瑞郎汇率上限以来最高。

DAX等欧洲股市受欧洲央行开始执行万亿欧元购债计划提振走高。

该计划压低欧元，并推动区内公债收益率跌至纪录低位，促使投资者从股市寻求更高收益。

尽管欧元周一小幅反弹，但兑美元自去年5月来仍下跌了约25%。

“欧洲股市不眠不休的涨势仍在持续，受助于欧元疲弱和经济数据改善。目前，没有理由卖出，我会继续买入，”Hampstead Capital的对冲基金经理Lex Van Dam表示。

意大利FTSE MIB .FTMIB指数也上扬1%，至四年高位22,930.92点。

希腊股市.ATG跑输区内其他市场，回落0.9%，因市场仍担忧该国将如何解决其债务问题，德国财长朔伊布勒今日再度批评希腊政府。

很多投资者关注本周二开始举行的为期两天的美国联邦储备委员会(FED/美联储)政策会议。

法国CAC 40指数.FCHI收高1.01%，报5,061.16点；英国富时FTSE 100指数.FTSE上扬0.94%，收报6,804.08点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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