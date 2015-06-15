欧洲股市跌向2月来最低水准 因希腊债务谈判触礁

路透伦敦6月15日 - 欧洲股市周一下滑，波动性上升，此前希腊同国际债权人为解决债务危机的谈判破裂，希腊股市领跌。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫1.57%，报1,520.05点，向上周二触及的三个半月低点靠拢。

EuroSTOXX 50指数波动性，即VSTOXX指数.V2TX升2.6点，至27.8点，盘中自希腊1月大选后首次触及28点。

这一衡量投资人忧虑程度的指标升至五个月高位，尽管同期美国类似指标VIX指数.VIX跌了近半。

在希腊同债权人周末的谈判破裂后，德国的欧盟特使周一表示，是时候为“紧急状况”作准备了。

欧洲央行总裁德拉吉表示，急需强劲的全面协议，但只要希腊的银行保持偿债能力，将继续向其提供融资。

希腊指标ATG指数.ATG跌4.7%，希腊银行股指.FTATBNK暴跌8%。

欧元区银行股股指.SX7E下挫2.6%，报六周最大单日跌幅，受希腊银行股拖累。

意大利FTSE MIB指数.FTMIB重挫2.4%。

德股DAX指数.GDAXI收低1.89%，报10,984.97点。英国富时100指数.FTSE收低1.1%，报6,710.52点。法股CAC指数.FCHI收跌1.75%，报4,815.36点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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