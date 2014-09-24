欧洲股市上扬 意大利消费者信心增强带动股市领跑

路透伦敦9月24日 - 欧洲股市周三上扬，意大利股市领跑，此前数据显示意大利消费者信心在四个月来首次增强。

欧洲央行总裁德拉吉的讲话令人鼓舞，也支撑市场摆脱疲弱德国经济数据和荷兰物流集团TNTTNTE.AS业绩不佳的影响。

欧洲央行总裁德拉吉周三表示，欧元区货币政策将长期维持宽松，目标是推升极低的通胀率，朝2%水准靠拢。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.8%，报1,385.77点。意大利FTSE MIB指数.FTMIB上扬1.7%，此前意大利公布9月消费者信心增强。

尽管德国公布9月IFO企业景气判断指数连跌第五个月，至去年4月来最低，但许多交易商表示，对欧洲央行将推出新刺激措施的预期扶助抵消了该数据的影响。

TNT Express TNTE.AS急挫9.6%，此前该公司预警欧洲经济成长低迷会拖累该公司第三季的利润率。

德股DAX指数.GDAXI收高0.7%至9,661.97点。英国富时100指数.FTSE升0.45%至6,706.27点。CAC 40指数.FCHI收高1.25%，报4,413.72点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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