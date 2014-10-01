欧股收高 通胀数据疲弱令欧洲央行采取行动的压力加重

路透伦敦9月30日 - 欧洲股市周二上涨，此前欧元区公布的通胀数据疲弱，令欧洲央行将推出新刺激措施提振欧元区迟滞经济的机率增加。

根据欧盟统计局公布的初值，欧元区9月通胀放缓至0.3%，符合市场预期，因未加工食品和能源价格下滑。

欧元区通胀仍远低于欧洲央行设定的接近但低于2%的目标，因经济表现迟滞。这令央行将推出全面的量化宽松政策，即购买公债刺激经济的可能增加。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%，报1,380.00点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1.2%，报3,225.93点。

“至少通胀数据没有显示全面通缩，投资人仍将关注周四欧洲央行会议是否有对量化宽松政策的暗示，”Mirabaud Securities欧洲股票销售主管Rupert Baker表示。

不过欧洲汽车股跑输大盘，在美国汽车生产商福特(F.N)下调今年盈利预估后走软。

STOXX Europe 600汽车和汽车部件类股指数.SXAP收低0.6%，法国汽车生产商雷诺(RENA.PA)下挫2.7%，而意大利菲亚特FIA.MI大跌3.4%。

法国CAC 40指数.FCHI大涨1.33%，收报4,416.24点；德股DAX指数.GDAXI收高0.55%，至9,474.30点；英国富时100指数.FTSE回落0.36%，至6,622.72点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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