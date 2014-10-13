欧洲股市持稳 油价下挫扶助航空股攀升

路透巴黎10月13日 - 欧洲股市周一持稳，结束三周的跌势，因油价下挫令运营成本降低，航空股反弹。

德国商业银行(CBKG.DE)大涨2%，此前两名知情人士对路透表示，德国商业银行及欧洲央行间所进行的初步会谈，令该行相信其资本不致低于央行压力测试所要求的最低门槛。

法航荷航(Air France-KLM)(AIRF.PA)攀升1.6%，汉莎航空(LHAG.DE)收高1.1%，因在主要中东产油国暗示将维持高产量后，布兰特原油期货LCOc1跌穿88美元，为约四年最低。

“全球股市下挫以及油价明显是带动资金流的因素，这样的走势对我们这样的长线投资人而言带来了不错的买入机会。”ClearBridge Investments投资组合经理人Evan Bauman表示。

“在过去几个月，我们一直持有现金，达到我们投资组合的13-14%左右。随着近期股市下滑，我们将部分现金投入运作。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3微升0.07%，报1,293.91点。该指数自9月中已经下滑约8%。

近几周，英国富时100指数.FTSE跌了约9%，德股DAX指数.GDAXI重挫12%，法股CAC 40指数.FCHI下滑了11%。

技术图表显示，多数欧洲股指陷入“超卖”区域，14日相对强弱指标(RSI)低于30，德股DAX指数的RSI降至2011年8月来最低的22.07，这是逾三年最严重的“超卖”水准。

德国DAX指数.GDAXI收高0.27%，报8,812.43点，英国富时100指数.FTSE收高0.41%，报6,366.24点；法国CAC 40指数.FCHI收高0.12%，报4,078.70点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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