欧洲股市从八个月低位反弹 收盘微跌

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透伦敦10月14日 - 欧洲指标股指周二尾盘反弹，盘中因忧虑全球成长而触及8个月低位，花旗业绩和美股攀升提振部分投资者的信心。
花旗集团(C.N)周二公布，经调整第三季净利成长13%，并表示，藉由缩减消费金融业务，花旗正回归之前的公司架构，将重心放在为广大的全球企业客户服务。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3微跌0.03%，报1,293.47，盘中下跌逾1%，至2月以来最低1,274.87点。1537 GMT，美国股市.DJI .SPX .IXIC上扬0.8%-1.5%不等。
“股市在过去几周从之前触及的峰值大幅回落。这为第四季反弹创造了一些空间，另外，如果业绩期表现不太糟的话，也会提供一定的帮助，”Baader Bank的股市策略师Gerhard Schwarz表示。
该指数自9月中以来以累积下跌约9%。
德国经济智库ZEW公布，10月ZEW经济景气判断指数连跌第10个月，至负3.6，为2012年底以来首次出现负值，预估为1.0，9月为6.9。数据反映出，欧洲最大经济体德国受到外部危机和疲弱的欧元区经济的拖累。
周期性股承压，STOXX Europe 600银行股指数.SX7P在盘中大跌后收盘仍回落0.3%，投资者静待美国银行(BAC.N)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)等一些美国大型金融机构本周公布财报。
奢侈品类股也走低，Burberry (BRBY.L)跌幅居前，急跌3.7%，之前该公司警告称市况正变得越来越严峻。 这重创其他奢侈品类股，其中LVMH集团(LVMH.PA)下跌0.4%。
德国股市DAX指数.GDAXI收高0.15%，报8,825.21点，英国富时100指数.FTSE收高0.42%，报6,392.68点；法国CAC 40指数.FCHI收高0.23%，报4,088.25点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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